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В Москве сформировался временный снежный покров



ИА "Метеоновости" / 10:43 Четверг, 31 октября



Холодный атмосферный фронт сделал свое дело: в Москве сформировался временный снежный покров. Но не повсеместно. На юге и в центре столицы снежок лишь обозначился, а на востоке, в районе Измайловского парка, снежный покров сплошным ковром укутал землю. На станции ВДНХ высота снежного покрова составила 1 см. Формирование временного снежного покрова в этом году произошло в сроки, близкие к климатическим.



В ближайшие сутки снежок еще будет подсыпать, но существенно пейзаж московских улиц не изменится. А в конце выходных дней, при положительной средней суточной температуре, от снега не останется и следа. На то он и временный.. / meteonovosti.ru /



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