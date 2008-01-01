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Новости погоды
В Москве сформировался временный снежный покров
ИА "Метеоновости" / 10:43 Четверг, 31 октября
Холодный атмосферный фронт сделал свое дело: в Москве сформировался временный снежный покров. Но не повсеместно. На юге и в центре столицы снежок лишь обозначился, а на востоке, в районе Измайловского парка, снежный покров сплошным ковром укутал землю. На станции ВДНХ высота снежного покрова составила 1 см. Формирование временного снежного покрова в этом году произошло в сроки, близкие к климатическим.
В ближайшие сутки снежок еще будет подсыпать, но существенно пейзаж московских улиц не изменится. А в конце выходных дней, при положительной средней суточной температуре, от снега не останется и следа. На то он и временный.. / meteonovosti.ru /
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