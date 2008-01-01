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Новости погоды

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Рекордное тепло октября в центре России

ИА "Метеоновости" / 10:58 Четверг, 31 октября

  На европейской территории России нынешний октябрь выдался аномально теплым, а в центральных областях самым теплым за весь период наблюдений. Несмотря на похолодание последних дней, средняя месячная температура будет выше климатической нормы. В Москве самыми теплыми были октябри 1935, 1967 и 2008 годов, когда средняя месячная температура была соответственно +3,5, +3,9 и +3,8 градуса. В нынешнем году в Москве средняя месячная температура превысит +4 градуса и это будет новый рекорд! / meteonovosti.ru /
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