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Новости погоды
В Приволжье холодно, ветрено и снежно
ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 31 октября
В Приволжье хозяйничает настоящая зима. Причиной этого стала тыловая часть циклона, центр которого утром 31 октября располагался над Челябинской областью. При отрицательной температуре воздуха в регионе идет снег, формируется снежный покров. Этому аккомпанирует сильный северо-западный ветер - днем ожидаются порывы до 16-19 м/с.
Снег и ветер могут создать сложности движению автотранспорта. Местами на дорогах, особенно второстепенных, возможно образование переметов и снежных заносов.
Ветреная погода продолжится до окончания суток 31 октября. По мере перемещения циклона на северо-восток ветер будет ослабевать. Погода пока останется холодной: до выходных преобладающая температура днем -3..-8, ночью местами до -10..-12. Таким образом, снежный покров сохранится, более того - в конце недели снега добавит заполняющийся циклон с северо-запада. / meteonovosti.ru /
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