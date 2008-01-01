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Новости погоды

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В Приволжье холодно, ветрено и снежно

ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 31 октября

  В Приволжье хозяйничает настоящая зима. Причиной этого стала тыловая часть циклона, центр которого утром 31 октября располагался над Челябинской областью. При отрицательной температуре воздуха в регионе идет снег, формируется снежный покров. Этому аккомпанирует сильный северо-западный ветер - днем ожидаются порывы до 16-19 м/с.

Снег и ветер могут создать сложности движению автотранспорта. Местами на дорогах, особенно второстепенных, возможно образование переметов и снежных заносов.

Ветреная погода продолжится до окончания суток 31 октября. По мере перемещения циклона на северо-восток ветер будет ослабевать. Погода пока останется холодной: до выходных преобладающая температура днем -3..-8, ночью местами до -10..-12. Таким образом, снежный покров сохранится, более того - в конце недели снега добавит заполняющийся циклон с северо-запада. / meteonovosti.ru /
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