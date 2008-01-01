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Новости погоды
Тепло вновь готово порадовать Москву
ИА "Метеоновости" / 11:06 Четверг, 31 октября
Последние дни октября в столичном регионе оказались холодными. Средняя суточная температура стала отрицательной и погода больше соответствовала началу 2 декады ноября. Но это не значит, что тепла в столице уже не будет!
К 5 ноября погода в столичном регионе вновь повернется в сторону рекордного тепла. В Москве температура повысится градусов до +10, а это значит, что будет повторен, или даже перекрыт суточный максимум температуры.
В 1922 и 2013 годах температура в Москве повышалась до +10,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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