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Тепло вновь готово порадовать Москву



ИА "Метеоновости" / 11:06 Четверг, 31 октября



Последние дни октября в столичном регионе оказались холодными. Средняя суточная температура стала отрицательной и погода больше соответствовала началу 2 декады ноября. Но это не значит, что тепла в столице уже не будет!



К 5 ноября погода в столичном регионе вновь повернется в сторону рекордного тепла. В Москве температура повысится градусов до +10, а это значит, что будет повторен, или даже перекрыт суточный максимум температуры.



В 1922 и 2013 годах температура в Москве повышалась до +10,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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