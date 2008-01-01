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В выходные в Москву вернется тепло октября



ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 31 октября



погодой предзимья. Местами образовался даже снежный покров. Но тепло еще вернется, и температура напомнит, что на дворе еще осень.



С первых чисел ноября погоду будет формировать антициклон.



Но это осенний антициклон, от которого следует ждать не малооблачного неба, а небольших осадков. 1 ноября это еще будет небольшой снег. Ночью в Москве -3..-1 градус, по области -3..+2, местами при значительных прояснениях до -6 градусов. Днем начнется адвекция тепла и термометры покажут +1..+3 градуса.



2 ноября влияние антициклона усилится: в облаках будет больше просветов, хотя ночью местами еще будет опускаться небольшой снег. Температура воздуха ночью -1..+1 градус, по области -3..+2. Днем в столице воздух прогреется до 2..4 градусов, по области -1..+4. Средняя суточная температура воздуха окажется близкой к норме.



3 ноября погоду станет определять атлантический циклон, будет пасмурно и ветрено, и небольшой дождь. Температура воздуха начнет повышаться: ночью 0..+2, днем +2..+4, что соответствует концу октября. Но дискомфорт погоде придаст порывистый южный ветер.



4 ноября, на Праздник, ночью небольшой дождь, а днем без существенных осадков. И дальнейшее повышение температуры: ночью 0..+5, днем 4..9 тепла. Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать середине октября.



Новая рабочая неделя начнется с еще более теплой погоды! / meteonovosti.ru /



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