Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
31 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В выходные в Москву вернется тепло октября

ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 31 октября

  Необыкновенно теплый октябрь закончится холодной погодой предзимья. Местами образовался даже снежный покров. Но тепло еще вернется, и температура напомнит, что на дворе еще осень.

С первых чисел ноября погоду будет формировать антициклон.

Но это осенний антициклон, от которого следует ждать не малооблачного неба, а небольших осадков. 1 ноября это еще будет небольшой снег. Ночью в Москве -3..-1 градус, по области -3..+2, местами при значительных прояснениях до -6 градусов. Днем начнется адвекция тепла и термометры покажут +1..+3 градуса.

2 ноября влияние антициклона усилится: в облаках будет больше просветов, хотя ночью местами еще будет опускаться небольшой снег. Температура воздуха ночью -1..+1 градус, по области -3..+2. Днем в столице воздух прогреется до 2..4 градусов, по области -1..+4. Средняя суточная температура воздуха окажется близкой к норме.

3 ноября погоду станет определять атлантический циклон, будет пасмурно и ветрено, и небольшой дождь. Температура воздуха начнет повышаться: ночью 0..+2, днем +2..+4, что соответствует концу октября. Но дискомфорт погоде придаст порывистый южный ветер.

4 ноября, на Праздник, ночью небольшой дождь, а днем без существенных осадков. И дальнейшее повышение температуры: ночью 0..+5, днем 4..9 тепла. Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать середине октября.

Новая рабочая неделя начнется с еще более теплой погоды! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-3
Пт.
1 ноя.
0
Сб.
2 ноя.
+2
Вс.
3 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Навабшах		 -29
Верхоянск

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Кушадасы

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100