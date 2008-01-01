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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 31 октября

  В 12 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,3..-1,4 градуса; Северном -2,6..-1,8 градуса, Северо-восточном -2,9..-1,9 градуса, Восточном -2,6..-2,3 градуса, Юго-восточном -2,0..-1,5 градуса, Южном -2,5..-1,4 градуса, Юго-Западном -2,6..-1,9 градуса, Западном -3,0..-1,8 градуса, Северо-западном -2,4..-1,6 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура -3,4 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,6..-1,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
-3
Пт.
1 ноя.
0
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+3
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Навабшах		 -29
Верхоянск

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Кушадасы

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