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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 31 октября



В 12 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,3..-1,4 градуса; Северном -2,6..-1,8 градуса, Северо-восточном -2,9..-1,9 градуса, Восточном -2,6..-2,3 градуса, Юго-восточном -2,0..-1,5 градуса, Южном -2,5..-1,4 градуса, Юго-Западном -2,6..-1,9 градуса, Западном -3,0..-1,8 градуса, Северо-западном -2,4..-1,6 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура -3,4 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,6..-1,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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