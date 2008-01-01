

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Краснодарского края грозовые дожди



ИА "Метеоновости" / 13:43 Четверг, 31 октября



Сильные грозовые дожди прошли на юге Краснодарского края. 30 октября выпало до 29 мм небесной влаги. Конечно, сильные дожди - не редкость для юга ЕТР в осенние месяцы. А вот грозы здесь бывают гораздо реже. Виной тому - обширный циклонический вихрь, в тыловой части которого и оказался Краснодарский край.



1 ноября, в антициклоне, осадков не ожидается, лишь по югу, где разгуливают атмосферные фронты, пройдет дождь, в горах переходящий в мокрый снег и снег. Ночью и утром местами туман, гололед. В предгорных и горных районах налипание мокрого снега на провода и деревья. Порывы ветра до 15-17 м/с, на побережье, в районе Анапа-Геленджик, до 20-23 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



