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Забайкалье засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 14:01 Четверг, 31 октября



Забайкальский край и Бурятия оказались на пути следования активного циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Сначала вихрь прогулялся по Иркутской области, где прошли осадки и дул резкий порывистый ветер, усиливаясь до 26 м/с. Затем циклон перебрался в Забайкалье. И там уже разошелся не на шутку. В Забайкальской крае осадки и ветер, до 23 м/с, а в Бурятии - целый комплекс неблагоприятных явлений. 30 октября здесь прошли сильные осадки. В виде снега и мокрого снега выпало до 18 мм влаги. Порывы ветра достигали 25 м/с. А температура воздуха резко понизилась. На 10-12 градусов в отдельных районах.



1 ноября атмосферное давление в Забайкалье начнет расти, территория окажется в антициклоне. Но и атмосферные фронты напомнят о себе, особенно на юге. Местами небольшой снег, порывистый ветер Температура днем 4..9 тепла, местами 10..15 градусов, по северу при облачности 0..-5. / meteonovosti.ru /



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