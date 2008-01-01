

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:22 Четверг, 31 октября



В 15 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,9..-1,1 градуса; Северном -2,2..-1,3 градуса, Северо-восточном -2,5..-1,6 градуса, Восточном -2,5..-2,0 градуса, Юго-восточном -2,0..-1,3 градуса, Южном -2,6..-1,2 градуса, Юго-Западном -2,7..-1,9 градуса, Западном -3,0..-1,7 градуса, Северо-западном --1,9..-1,3 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура -2,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -2,7..-2,0 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



