Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Четверг, 31 октября
В 15 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,9..-1,1 градуса; Северном -2,2..-1,3 градуса, Северо-восточном -2,5..-1,6 градуса, Восточном -2,5..-2,0 градуса, Юго-восточном -2,0..-1,3 градуса, Южном -2,6..-1,2 градуса, Юго-Западном -2,7..-1,9 градуса, Западном -3,0..-1,7 градуса, Северо-западном --1,9..-1,3 градуса.
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В Зеленограде слабый снег, температура -2,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -2,7..-2,0 градуса. / meteonovosti.ru /