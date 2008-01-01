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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 31 октября



Погоду в столичном регионе будет определять восточная периферия антициклона с центром над Венгрией. При сплошной облачности местами будет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1..-5 . Ветер северо-западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /



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