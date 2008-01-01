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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:57 Пятница, 1 ноября
Предстоящим днём очередной циклон будет определять погоду в Московском регионе.
По данным столичных синоптиков сегодня 1 ноября ожидается облачная погода. Временами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит 1..3, по области -1..+4 градуса. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-14 м/с. Рост атмосферного давления уже сменился его падением, и днём фон приблизится к нормальному.
Кислородный режим будет неблагоприятным. Такие внешние дискомфортные условия являются нагрузочными для организма людей, страдающих повышенной метеочувствительностью, ослабленных хроническими болезнями, с симптомами хронического утомления и переутомления, что может провоцировать рост острых респираторных и простудных заболеваний. Такие погодные условия часто становятся и причиной сезонного обострения - при суставной патологии, болезнях органов дыхания и могут вызывать серьезные осложнения. Помочь организму легче переносить неблагоприятные погодные условия помогут профилактические и восстановительные мероприятия, своевременное лечение хронических болезней, общеукрепляющие методы.
Геомагнитный фон 1 ноября прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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