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В Санкт-Петербурге на праздничные выходные тепло и дожди



ИА "Метеоновости" / 11:00 Пятница, 1 ноября



На этой неделе зима "с дружественным визитом" посетила жителей Санкт-Петербурга и области. Снежный покров на севере Ленинградской области достигал высоты 18 см (Вознесенье), ночные морозы тоже были не шуточными - до -10. В самой Северной столице подмораживало до -4 - это самые низкие показания термометров с начала осени. Из-за постоянных переходов температуры от "минуса" к "плюсу" выпавший в городе снег растаял.



А в ночь на пятницу при прохождении теплого фронта осадки выпадали дождем. И окончание рабочей недели пройдет в духе "ни зимы, ни осени" - температура около нуля, возможны осадки - мокрый снег, дождь.



В выходные северо-западная часть Европейской России попадет под влияние семейства атлантических циклонов, снова ожидаются осадки в различном фазовом состоянии. Температура понемногу начнет расти, высока вероятность тумана.



На День народного единства, 4 ноября, пройдут дожди, местами сильные. Атмосферное давление будет очень нестабильным, возможен порывистый ветер. Температура ночью повысится до положительных значений, и днем +6..+9. / meteonovosti.ru /



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