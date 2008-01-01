Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
1 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги октября в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 11:26 Пятница, 1 ноября

  Средняя суточная температура воздуха в Москве, на станции ВДНХ составила 8,9 градуса, что выше нормы на +3,8 градуса. Таким образом, прошедший октябрь в столице вошел лишь в число трех самых теплых на 140 лет инструментальных наблюдений.

"Подпортили" рекордное устремление прошедшего месяца последние 2 суток. В прежние, очень теплые столичные октябри,(1967 и 2008 годы) тепло удерживалось до конца месяца.

17 октября в Москве был перекрыт суточный максимум температуры.

Самым теплым днем оказалось 3 октября, в Москве температура воздуха повышалась до 21-22 градусов. А самой холодной стала последняя ночь месяца, на ВДНХ было -3,4 градуса.

По количеству осадком месяц на всей территории Москвы "вышел" на норму, выпало от 51 до 61 мм осадков. На ВДНХ месячная сумма осадков составила 58,2 мм. За месяц было всего 2 суток, когда выпадало по 10 мм осадков. Хотя число дней с осадками достигло 20.

В последние дни октября в Москве частично сформировался временный снежный покров, до 1 см.

По области аномалия температуры составила +3,1 на северо-западе и +3,9 градуса на юго-востоке. По количеству осадков: на западе Подмосковья выпало около 75% месячной нормы, а на востоке ( Черусти) 150% нормы. Снежный покров на востоке Подмосковья в октябре достигал 5 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-1
Пт.
1 ноя.
0
Сб.
2 ноя.
+2
Вс.
3 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Однадатта		 -25
Мурмаши

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Сирджан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100