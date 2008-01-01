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Итоги октября в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 11:26 Пятница, 1 ноября







"Подпортили" рекордное устремление прошедшего месяца последние 2 суток. В прежние, очень теплые столичные октябри,(1967 и 2008 годы) тепло удерживалось до конца месяца.



17 октября в Москве был перекрыт суточный максимум температуры.



Самым теплым днем оказалось 3 октября, в Москве температура воздуха повышалась до 21-22 градусов. А самой холодной стала последняя ночь месяца, на ВДНХ было -3,4 градуса.



По количеству осадком месяц на всей территории Москвы "вышел" на норму, выпало от 51 до 61 мм осадков. На ВДНХ месячная сумма осадков составила 58,2 мм. За месяц было всего 2 суток, когда выпадало по 10 мм осадков. Хотя число дней с осадками достигло 20.



В последние дни октября в Москве частично сформировался временный снежный покров, до 1 см.



По области аномалия температуры составила +3,1 на северо-западе и +3,9 градуса на юго-востоке. По количеству осадков: на западе Подмосковья выпало около 75% месячной нормы, а на востоке ( Черусти) 150% нормы. Снежный покров на востоке Подмосковья в октябре достигал 5 см. / meteonovosti.ru /



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