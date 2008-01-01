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Новости погоды
На выходные в Крым вернется тепло
ИА "Метеоновости" / 11:36 Пятница, 1 ноября
Последний день октября выдался в Крыму неважным. Похолодало, прошли дожди, усиливался ветер. Не отстает и сегодняшний день, 1 ноября. Уже не так холодно, но по-прежнему ветрено. А к выходным погода на полуострове наладится.
Завтра, 2 ноября в Крыму при переменной облачности осадков не ожидается, ветер уже не такой сильный, 8-13 м/с, температура воздуха 5..10 градусов, на южном берегу 8..13, в горах около нуля.
3 ноября дальнейшее повышение температуры до 10..15 градусов, даже в горах 2..7 тепла. Малооблачно, без осадков, но ветрено. Скорость юго-восточного ветра 8-13 градусов.
А в праздничный день погода порадует жителей Крыма: днем характер погоды существенно не изменится, по-прежнему ветрено, зато без осадков. А температура воздуха повысится: днем термометры покажут 15..20 градусов. В горах 7..12 тепла.
Рабочая неделя начнется с дождливой, но довольно теплой погоды, 13..18 градусов. / meteonovosti.ru /
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