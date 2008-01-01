Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:27 Пятница, 1 ноября
В 12 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,4..+0,3 градуса; Северном -1,1..+0,2 градуса, Северо-восточном -1,0..+0,3 градуса, Восточном -0,6..-0,1 градуса, Юго-восточном -0,6..0,0 градуса, Южном -1,3..+0,3 градуса, Юго-Западном -1,2.. -0,2 градуса, Западном -1,5..-0,7 градуса, Северо-западном -0,7..+0,1 градуса.
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В Зеленограде слабый снег, температура -1,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -1,4..-0,4 градуса. / meteonovosti.ru /