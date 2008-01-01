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Новости погоды

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Сильный снег обрушился на Карелию

ИА "Метеоновости" / 12:33 Пятница, 1 ноября

  В минувший день, 31 октября, Карелия находилась во власти небольшого циклонического вихря, в зоне действия активных атмосферных фронтов. 31 октября и ночью 1 ноября в Карелии прошли сильные осадки. В виде снега и мокрого снега выпало до 18 мм небесной влаги. При порывистом ветре поднимались метели.

2 ноября атмосферное давление в Карелии повысится. Циклонический вихрь сместится на восток. пройдет снег, мокрый снег от небольшого до умеренного. Ветер ослабеет. Температура воздуха +1..-4 градуса, местами до -8. Выпавший снег задержится на некоторое время, хотя и не везде, ведь в южных районах в дневные часы воздух будет прогреваться до 0..+3 градусов. / meteonovosti.ru /
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