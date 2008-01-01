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Новости погоды

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В Белоруссии ночи морозные

ИА "Метеоновости" / 12:49 Пятница, 1 ноября

  Обширный антициклон оказывал влияние на погоду в Белоруссии. Здесь температура воздуха гораздо ниже привычных значений. Но облаков и осадков мало - атмосферные фронты до Белоруссии не дотягиваются. В ночные часы при ясном небе воздух очень быстро остывает. По ночам температура воздуха не превышает -5 градуса. А в отдельных районах и того ниже. И это уже не предзимье, а самая настоящая зима. И снова были обновлены многолетние температурные минимумы. По утро 31 октября в Василевичах термометры показали -10o, а в Бобруйске и того меньше, -10,3o.

2 ноября Белоруссия окажется в теплом секторе циклона. Температура заметно повысится. Местами пройдут небольшие осадки. / meteonovosti.ru /
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