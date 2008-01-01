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Новости погоды
На Сахалине бушевал циклон
ИА "Метеоновости" / 13:01 Пятница, 1 ноября
Активный циклон, кружащий над акваторией Охотского моря, портил погоду на побережье. Досталось Камчатке, Сахалину а северным Курильским островам. Именно на Сахалин пришелся основной удар стихии. Остров пересекали активные атмосферные фронты. Ночью 1 ноября на острове прошел сильный дождь. Количество выпавших осадков составило 22 мм. И осадки на Сахалине продолжаются. Проливные дожди сопровождались порывистым ветром, на побережье ветер усиливался до 24 м/с.
2 ноября циклонический вихрь по-прежнему будет кружить над Охотским морем, поэтому без осадков не обойдется. Пройдут осадки от небольших до умеренных. Ветер ослабеет до 15-20 м/с, температура воздуха +2..+7. / meteonovosti.ru /
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