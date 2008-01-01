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Новости погоды

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Юг Тюменской области в снежном плену

ИА "Метеоновости" / 13:21 Пятница, 1 ноября

  В последний день октября на юг Тюменской области пришла самая настоящая зима. Мороз, хоть и небольшой - здесь далеко не главное. Южные районы ждало гораздо более серьезное испытание - сильный ветер, до 18 м/с в порывах, метель. И очень сильный снегопад. 31 октября и ночью 1 ноября количество выпавших осадков достигло 20 мм в пересчете на воду. А после столь обильного снегопада снежный покров увеличивается на 18-21 см. Серьезное испытание для коммунальных служб.

Образовался снежный покров. Который продержится еще некоторое время. 2 ноября, в тыловой части циклона, осадки, порывистый ветер. Преобладающая температура от -4 до +1 градуса. В ближайшие дни температура воздуха немного понизится, осадки и ветер ослабеют. / meteonovosti.ru /
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