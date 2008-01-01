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Новости погоды

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Рекордное тепло в Приморье

ИА "Метеоновости" / 13:46 Пятница, 1 ноября

  В Приморский край пришло тепло. Повышение температуры воздуха было связано с активным южным циклоном. 31 октября на дворе была еще осень, а в начале ноября повеяло холодом. Да и ветер 1 ноября усиливался до 24 м/с. А при ветре кажется, что на улице гораздо холоднее, чем на самом деле. Днем 31 октября было очень тепло, даже пришлось обновлять климатический справочник. С новыми рекордами в него вошли Владивосток (16,9 градуса) и Преображение (18o).

2 ноября в Приморском крае, в области повышенного давления, осадков не ожидается. Сохранится ветреная погода. И по-прежнему тепло, правда, уже не настолько. Днем 8..13, на побережье 0..+5. / meteonovosti.ru /
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