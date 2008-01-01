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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:21 Суббота, 2 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на северо-западной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области -1..+4 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Погода в столичном региона характерна для начала месяца. Метеопараметры неустойчивые с преобладанием влажно-прохладных условий. Для большинства людей это привычная погода, которая чаще всего не вызывает каких либо отрицательных реакций, дискомфорт может быть связан с преобладанием пасмурной погоды, недостатком солнечного света. Сложнее переносить такие погодные условия лицам с повышенной метеочувствительностью, особенно при наличии хронических болезней, прежде всего, это заболевания суставов воспалительного генеза или же послеоперационные и посттравматические состояния. Влажно-прохладные условия являются причиной роста обострений болезней органов дыхания, острых респираторных и простудных состояний.

Стараться поддерживать организм в тонусе, при любой погоде, если позволяет самочувствие, найти время для прогулок на воздухе, принимать общеукрепляющие растительные препараты.

Геомагнитный фон 2 ноября прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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