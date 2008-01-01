Новости погоды
В Италии погода портится
ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 2 ноября
Европа окажется во власти активного циклонического вихря, бывшего тропического шторма. Погода на пути его следования будет портиться.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Уже сегодня, 2 ноября, сильные грозовые дожди пройдут во Франции, а 3 ноября атмосферные фронты достигнут Италии. И там пройдут дожди, в центральных и южных районах сильные. Прогремят грозы, усилится ветер. Порывы его будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха 17..22 градуса, на юге полуострова до 26, в северных районах 11..16, в горах +3..+8.
4 ноября осадки и ветер начнут ослабевать, а потом и вовсе прекратятся. / meteonovosti.ru /