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В Италии погода портится



ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 2 ноября



Европа окажется во власти активного циклонического вихря, бывшего тропического шторма. Погода на пути его следования будет портиться.



Уже сегодня, 2 ноября, сильные грозовые дожди пройдут во Франции, а 3 ноября атмосферные фронты достигнут Италии. И там пройдут дожди, в центральных и южных районах сильные. Прогремят грозы, усилится ветер. Порывы его будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха 17..22 градуса, на юге полуострова до 26, в северных районах 11..16, в горах +3..+8.



4 ноября осадки и ветер начнут ослабевать, а потом и вовсе прекратятся. / meteonovosti.ru /



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