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Новости погоды

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Новые температурные рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:04 Суббота, 2 ноября

  На территории России рекорды холода прошедшей ночью были "побиты" лишь на Кольском полуострове. Так в Мурманске температура понижалась до -20,3 градуса ( предыдущий рекорд -19,4 градуса отмечался в 1926 году). Уже сегодня атмосферный фронт атлантического циклона принесет туда снег, усилится ветер, ослабеют морозы.

Положительная аномалия температуры сохраняются в большинстве областей юга западной Сибири, центральных и южных районов восточной, а также практически на всей территории дальневосточного региона. Так в первый ноябрьский день не устояли рекорды максимальной температуры 1978 года в городах Кемерово и Новокузнецке. Температура там повышалась соответственно до 11,8 и 14,0 градусов.

Были перекрыты абсолютные максимумы температуры в ряде пунктов республики Алтай, Тывы, красноярского края, Иркутской области и хабаровского края. И там в ближайшие сутки погода будет меняться. Однако, несмотря на колебания температуры, ее положительная аномалия в ближайшие дни сохранится. / meteonovosti.ru /
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