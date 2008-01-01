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"Непогода" на охотском побережье



ИА "Метеоновости" / 12:17 Суббота, 2 ноября



Над акваторией охотского моря продолжает "кружить" мощный, "раскрученный" до больших высот, а значит и малоподвижный циклон.



Он по-прежнему портит погоду на дальневосточных островах, на Камчатке, побережье магаданской области и хабаровского края. Там осадки, сильный порывистый ветер и аномально теплая погода.Так днем 1 и в ночь на 2 ноября порывы ветра там достигали местами 24-26 м/сек, а в Петропавловске-Камчатском 28 м/сек!



И в предстоящие сутки там не обойдется без осадков ( в виде дождя, снега с дождем и мокрого снега). Порывы ветра на побережье магаданской области могут достигать 15-20 м/сек; на охотском побережье хабаровского края, на Камчатке и Сахалине 17-23 м/сек; на Курилах ветер слабее, 12-17 м/сек.



Температура же в дневные часы практически везде положительная.



И в выходные дни погода там останется во власти циклона, а значит, будет ветрено, тепло и с осадками. / meteonovosti.ru /



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