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Новости погоды

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Потепление в Центре Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:01 Суббота, 2 ноября

  Атмосферные фронты североатлантического циклона принесут в Центр Европейской России дожди, порывистый ветер и повышение температуры.

В центральных областях завтра днем уже 0,+5, в Черноземье до +7 градусов, ветрено и с дождем. К 4 ноября при южном ветре уже 4-9, в Черноземье до 12 тепла, небольшие дожди пройдут не везде.

Совсем тепло будет 5 ноября. В этот день, в теплой части циклона, не исключено обновление температурных рекордов, ведь днем 7-12 градусов, в Черноземье на 2 пару градусов выше. А вот вероятность дождя увеличится.

К 6 ноября, уже в тылу циклона, столбики термометром медленно "поползут вниз" и к концу рабочей недели не выше +3,+8 градусов, не обойдет без дождя. А дальше - только холоднее. / meteonovosti.ru /
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