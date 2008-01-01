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Новости погоды

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Атлантика "диктует" погоду

ИА "Метеоновости" / 13:28 Суббота, 2 ноября

  Над Британскими островами продолжает "кружить" мощный циклонический вихрь. Его атмосферные фронты протянутся почти по всей Европы, достигнув и восточной. Они принесут осадки, порывистый ветер, а в восточную Европу и повышение температуры.

Из-за циклона днем 1 ноября и в ночь на 2 ноября в Англии местами прошли сильные дожди ( выпало до 30 мм), порывы ветра достигали 18-20 м/сек, на побережье местами ветер усиливался до 24-30 и даже 36 м/сек! Сильные дожди прошли в Португалии ( до 36 мм за 12 часов), в Италии, Швейцарии ( до 26 мм ), в Испании и Ирландии.

Сильным порывистым ветром отметились атмосферные фронты в Нидерландах ( до 19 м/сек), в Норвегии ( до 23 м/сек), в швейцарских и австрийских Альпах ветер усиливался до 24-25 м/сек. / meteonovosti.ru /
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