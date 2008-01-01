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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:15 Воскресенье, 3 ноября

  Предстоящим днем столица и область будут находиться в передней части циклона, под влиянием атмосферного фронта. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 743 мм рт ст. При облачной погоде временами прольется дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области 0..+5 градуса. Ветер южный 5-10, местами порывы 12-14 м/с. Относительная влажность воздуха около 75%.

Высокая влажностью воздуха, пониженное содержание кислорода в приземном слое, порывистый ветер могут оказывать негативное влияние на людей, страдающих метеозависимостью. Метеопатические реакции чаще всего наблюдаются у лиц с хронической патологией дыхательной системы, сопровождаются обострениями и ухудшением самочувствия. Усиливаются симптомы кислородной и дыхательной недостаточности, чувство "нехватки" воздуха, одышка, быстрая утомляемость, сонливость и др. Влажно-прохладная погода, недостаток солнечного света, порывистый ветер, также может вызывать отрицательные реакции и вегетативные нарушения со стороны нервной и психоэмоциональной систем даже у лиц не метеозависимых. Врачи и ученые, изучающие связь течения болезни с погодными изменениями не устают повторять: погода не причина болезни и сама по себе она никого не сделала больным. Это реакция ослабленного болезнью, переутомлением, длительно влияющего стрессорного фактора и др. на внешние погодные, иногда непосильные раздражители. Необходимо лечить основное заболевание, поддерживать, тренировать организм, чтобы легче переносить изменения погодных факторов. / meteonovosti.ru /
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