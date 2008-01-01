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Новости погоды

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Сколько снега на территории России

ИА "Метеоновости" / 10:09 Воскресенье, 3 ноября

  Несмотря на положительную аномалию температуры воздуха, на севере Сибири и Дальнего Востока снега становится все больше. В среднем высота снега там составляет от 10 до 30 см. Больше же всего снега, 58 см, на юго-востоке Якутии, в устье небольшой речушки Тамло. 48 см снега на севере Магаданской области, в среднем течение реки Колыма. Этому снегу уже лежать до весны.

На Среднем Урале высота снега 5-10, на Полярном местами до 30 см.

На севере Европейской России высота снега не такая большая, 5-10 см, в устье Печоры и на Кольском полуострове до 18 см. Из-за потепления в ближайшие сутки его станет меньше.

А вот снегу, что лежит на севере центрального района, на Средней и Верхней Волге не устоять: повышение температуры и дожди быстро с ним разделаются. / meteonovosti.ru /
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