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ИА "Метеоновости" / 10:16 Воскресенье, 3 ноября
Воскресное утро встретило москвичей пасмурной, сырой и ветреной погодой. Температура воздуха повсеместно была положительная и колебалась от 2 до 3 градусов. В районе ВДНХ в 9 часов было +2.9 градусов. На фоне пониженного атмосферного давления (744 мм рт ст.) в большинстве районов города отмечались осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ветер южных направлений дул со средней скоростью 2-8 м/с, усиливаясь до 8-13 м/с. Относительная влажность воздуха 70-80%. / meteonovosti.ru /
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