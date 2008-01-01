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Новости погоды

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Дальний Восток во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 11:05 Воскресенье, 3 ноября

  Циклон с центром над Охотским морем, остается виновником неблагоприятной погоды на территории, примыкающей к акватории моря. В прошедшую субботу и в ночь на воскресенье сильные осадки в виде дождя и мокрого снега отмечались на Сахалине, местами выпало до 18 мм, которые сопровождались порывистым ветром. На юге Камчатского края циклон проявил себя очень сильным дождем и усилением ветра до 28 м/с, на юге полуострова ноябрьская копилка осадков пополнилась на 58 мм. В Хабаровском крае также шли осадки в виде дождя и мокрого снега, местами их количество превысило 40 мм. И здесь порывы ветра были более 25 м/с. Ветреная погода отмечалась на охотском побережье Магаданской области, на Курилах и в Приморье.

Сегодня циклон остается в силе. Сильные осадки преимущественно в виде снега пройдут на севере Хабаровского края. И на всей территории, примыкающей к Охотскому морю сохранится ветреная погода.

Лишь к 5 числу циклон переберется на акваторию Тихого океана. Его центр остановится вблизи восточного побережья Камчатского края. В крае сохранится ветер штормовой силы и осадки от умеренных до сильных. / meteonovosti.ru /
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