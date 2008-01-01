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Сибирские просторы продолжают удивлять теплом



ИА "Метеоновости" / 11:34 Воскресенье, 3 ноября



Погода на территории Сибири в этом году не спешит вступить в зимнюю пору. Уже с первых чисел ноября атлантические циклоны, перемещающиеся по северным районам, надежно защищают сибирские просторы от вторжения арктического воздуха. Не стала исключением и прошедшая суббота. В большинстве городов юга Сибири максимальная температура преодолела отметку в +10 градусов и установила новые суточные рекорды.



По данным сайта "Погода и Климат", городами-рекордсменами стали: Кемерово с температурой +12.3 (предыдущий рекорд, +11.8 градусов, остался в 1955 году) и Кызыл (столица Республики Тыва), где новый суточный максимум для 2 ноября составляет +10.6 градусов, предыдущий рекорд, +10.1, отмечался в 1994 году.



В Иркутской области рекордных значений температура достигла в большинстве населенных пунктов. Так в селе Верхняя Гутара, расположенном на востоке области, температура повысилась до +13.4, оставив предыдущий рекорд со значением +13.1 в 1978 году. Новый суточный максимум зарегистрирован в поселках Жиганово и Балаганск.



Аномально теплая погода сохранится в Сибири и в ближайшие дни. Тепло будет нарастать и к завершению предстоящей недели в Восточной Сибири среднесуточная температура ожидается выше обычных значений на 8-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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