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Каким бывает ноябрь в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:17 Воскресенье, 3 ноября



Последний месяц осени начал свое шествие по Московской земле с пасмурной, сырой, но умеренно теплой погоды. В ближайшие дни в центр России начнет поступать средиземноморское тепло, и температура станет еще выше. А значит о предзимье говорить пока рано. Оно наступит, как только среднесуточная температура перешагнет нулевую отметку в сторону отрицательных значений. В это время обычно отмечается самая неустойчивая погода. осадки выпадают сразу в трех фазах: снег, мокрый снег, а то и дождем прольются. Им сопутствует порывистый ветер и плотная пелена облаков. Хмурому небу по норме полагается совсем немного солнечного света - около одного часа в день.



Предзимье продолжается до тех пор, пока среднесуточная температура не станет ниже -5 градусов. К этому времени снежный покров прочно укрывает землю и погода вступает в зимнюю пору. В Москве и Подмосковье чаще всего такой перелом в погоде наступает в последней пятидневке ноября. Но год на год не приходится.



За весь ряд многолетних наблюдений, проводимых над московской погодой с 1879 года, чаще всего завершающий осень месяц бывает холодным. В 53 годах средняя за месяц температура воздуха в них оказалась на 1 и более градусов ниже нормы. Первенство по самым холодным ноябрям принадлежит сразу двум годам: 1993 и 1998. В них средняя за месяц температура оказалась -8 градусов при норме -1.2 градуса. Отрицательная аномалия составила -6.8. В последний раз холодный ноябрь отмечался в 2016 году, температура не дотянула до нормы полтора градуса.



В 47 годах ноябрь не вышел за рамки климатической нормы и вполне соответствовал сезону.



И только в 40 годах последний месяц осени не спешил вступить в зимнюю пору. А в 1996 и 2013 годах и вовсе удивил нехарактерным теплом. Они оказались более, чем на 5 градусов теплее обычного. Средняя за месяц температура была положительной и составила +4 градуса.



В текущем тысячелетии лишь один раз ноябрь был холодным, в 2016 году. В 12 случаях он порадовал теплом и шесть раз соответствовал сезону. / meteonovosti.ru /



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