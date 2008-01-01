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Погода на черноморском побережье улучшится



ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 3 ноября



Последний месяц осени начался на южных курортах России с очень холодной погоды. Уже 1-го числа температура воздуха в районе Анапы понизилась в ночные часы до отрицательных значений, а днем едва преодолела отметку в +2 градуса. Минувшие сутки стали и вовсе рекордными. По данным сайта "Погода и Климат" минимальная температура в городе-курорте составила -3.4 градуса, что стало новым суточным рекордом минимальной температуры (предыдущий рекорд, -3.2 градуса, отмечался в 1979 году). Абсолютный рекорд месяца принадлежит холодному 1993 году и составляет -12.2 градуса.



Но уже в ближайшие дни ситуация начнет меняться. На всю территорию Европейской России начнет поступать средиземноморское тепло. И жители южных районов встретят его первыми.



Уже к завершению предстоящей рабочей недели среднесуточная температура в этих краях превысит норму на 8 градусов. / meteonovosti.ru /



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