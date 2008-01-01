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К полудню в Москве стало прохладнее



ИА "Метеоновости" / 12:38 Воскресенье, 3 ноября



Воскресным днем в столице сохраняется пасмурная, сырая и ветреная погода. Температура воздуха по отношению к утренней даже понизилась и в 12 часов на опорной метеостанции города было всего +2.3 градуса. Немного ниже стало и атмосферное давление, 743 мм рт ст. Повсеместно отмечаются осадки в виде снега и мокрого снега и порывистый ветер, повсеместно он усиливается до 13 м/с. Относительная влажность воздуха увеличилась до 86%. / meteonovosti.ru /



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