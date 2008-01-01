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Новости погоды

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Сильные осадки на северо-западе европейской территории

ИА "Метеоновости" / 13:57 Воскресенье, 3 ноября

  Первыми атлантические циклоны встречают жители Кольского полуострова. В текущие выходные дни очередной вихрь остановился в аккурат над Мурманской областью. В субботу и в ночь на воскресенье он буквально засыпал область снегом. Впало до 15 мм осадков, которые сопровождались усилением ветра до 22 м/с.

Сегодня циклон продолжает кружить над Кольским полуостровом. На юге Мурманской области сильный снег продолжается. Ненастная зона охватила Ненецкий автономный округ, где также идет снег и Карелию, здесь осадки в смешанной фазе, на юге Карелии они могут усиливаться.

В понедельник и во вторник сильные дожди пройдут в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, причем в Ленинградской области они будут идти вперемежку со снегом.

При этом температура воздуха в областях северо-запада остается на 2-4 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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