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Новости погоды
Сильные осадки на северо-западе европейской территории
ИА "Метеоновости" / 13:57 Воскресенье, 3 ноября
Первыми атлантические циклоны встречают жители Кольского полуострова. В текущие выходные дни очередной вихрь остановился в аккурат над Мурманской областью. В субботу и в ночь на воскресенье он буквально засыпал область снегом. Впало до 15 мм осадков, которые сопровождались усилением ветра до 22 м/с.
Сегодня циклон продолжает кружить над Кольским полуостровом. На юге Мурманской области сильный снег продолжается. Ненастная зона охватила Ненецкий автономный округ, где также идет снег и Карелию, здесь осадки в смешанной фазе, на юге Карелии они могут усиливаться.
В понедельник и во вторник сильные дожди пройдут в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, причем в Ленинградской области они будут идти вперемежку со снегом.
При этом температура воздуха в областях северо-запада остается на 2-4 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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