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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:23 Понедельник, 4 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер южный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



В праздничный день в Москве и области заметно потеплеет, из-за облаков может выглянуть солнце. Такие изменения положительно отразятся на настроении, а значит и на самочувствии большинства жителей столичного региона. Однако, условия термического дискомфорта с колебаниями температуры, повышенной влажностью и пониженным содержанием кислорода в приземном слое воздуха могут оказывать негативное влияние на метеозависимых людей. Метеопатические реакции чаще всего наблюдаются у лиц с хронической патологией дыхательной системы, сопровождаются обострениями и ухудшением самочувствия. Усиливаются симптомы кислородной и дыхательной недостаточности, чувство "нехватки" воздуха, одышка, быстрая утомляемость, сонливость и др. Из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника.



Однако не стоит забывать, что погода не причина болезни и сама по себе она никого не сделала больным. Это реакция ослабленного болезнью, переутомлением, длительным стрессом организма на внешние погодные раздражители. Необходимо лечить основное заболевание, поддерживать, тренировать организм, чтобы легче переносить изменения погодных факторов.



И теплый день 4 ноября вполне подходящий, чтобы провести на свежем воздухе, зарядиться хорошим настроением, укрепить здоровье. / meteonovosti.ru /



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