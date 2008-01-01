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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:44 Понедельник, 4 ноября

  Сегодня все православные люди отмечают Праздник Казанской иконы Божией матери. Существуют и народные приметы на этот день, к которым можно относиться по-разному. Если в этот день сильный ливень, то непогода продлится еще долго, туман утром - к оттепели, если день ясный, грядет похолодание. За весь ряд многолетних наблюдений погода в этот день не отличалась устойчивостью.

Самым теплым день 4 ноября был в 1938 году, максимальная температура составила +11.9 градусов, что стало рекордом суточного максимума. А в ночь на 4 ноября в 1882 году морозы усилились до -16 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1952 году. На московскую землю вылилось 19.2 мм влаги.

В прошлом, 2018 году, Казанская была теплая и дождливая. Даже ночью температура была +7.2, днем она повысилась до +8.7 градусов. Сильный дождь прошел в ночные часы. / meteonovosti.ru /
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местное
+8
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5 ноя.
+13
Ср.
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Ниамей		 -29
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комфортное место: Барейли

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