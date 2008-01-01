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Новости погоды

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Северо-запад Европейской России атакует атмосферный фронт

ИА "Метеоновости" / 11:52 Понедельник, 4 ноября

  праздничный день северо-западным областям Европейской территории погода преподнесет свой подарок, но из разряда неприятных. Причиной тому теплый атмосферный фронт циклона, центр которого располагается на крайнем западе России - в районе Калининграда - приближается е Северной столице, охватывая своим влиянием Псковскую, Новгородскую и Тверскую области.

Первыми в зоне ненастной погоды окажется территория от Торжка до Санкт-Петербурга, где с полудня 4 ноября до 18 часов 5 ноября ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами сильные. По мере продвижения фронта зона осадков распространится на Новгородскую область, где сильные осадки будут продолжаться до вечера 5 ноября. По предварительным расчетам в северо-западных областях Европейской России может выпасть от 40 местами до 65 мм, причем наиболее интенсивные осадки ожидаются в период с 9 вечера 4 ноября до 9 утра 5 ноября.

Атмосферный фронт заденет и Тверскую область. Начиная с сегодняшнего дня и с сохранением 5 ноября будут идти дожди, в северных и центральных районах сильные, ветер местами окрепнет в порывах до 15 м/с, 5 ноября он ослабеет до 12 м/с. / meteonovosti.ru /
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