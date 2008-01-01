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Дальневосточные рекорды тепла



ИА "Метеоновости" / 12:43 Понедельник, 4 ноября



Над акваторией Охотского моря кружит циклон, раскрутившийся до больших высот, стал высоким. Его приземный центр мигрирует от берегов Камчатки к побережью Магаданской области. Накануне в Камчатском крае с ним были связаны очень сильные осадки в виде дождя и снега, количеством более 50 мм, наблюдалось налипание мокрого снега, диаметр отложений достигал 40 мм, ветер в порывах усиливался до штормового, 25 м/с.



Помимо осадков, циклон способствовал выносу очень теплого воздуха. В Усть-Хайрюзово, что находится в Камчатском крае был обновлен абсолютный максимум температуры для 3 ноября, новый 8.2, что выше предыдущего на 2 с небольшим градуса, двадцатичетырехлетней давности. Волна теплого воздуха добралась и до охотского побережья Магаданской области. В Магадане 3 ноября столбик термометра добрался до отметки 4.3, прежний рекорд 3.9 наблюдался в далеком 1945 году. В Талоне температура повысилась до 5.1, тем самым оставляя позади 1955 год со значением 3.2 градуса.



В предстоящие пару дней в Камчатском крае и на охотском побережье Магаданской области сырая погода с осадками, местами сильными, которые будут сопровождаться порывистым, 15-20 м/с, ветром, 6 ноября порывы могут достигать 25-28 м/с. Максимальная температура воздуха не превысит 6..7 градусов. / meteonovosti.ru /



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