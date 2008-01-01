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Новости погоды

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На юг Западной Сибири торопится тепло

ИА "Метеоновости" / 13:09 Понедельник, 4 ноября

  Казахстанский циклон намерен сбить морозы в Омской и Тюменской областях. Еще сегодня, 4 ноября, здесь преимущественно без осадков и с морозами: в Омской области до -5, на юге Тюменской до -7, в среднем течении Оби до -9..-10, местами до -15градусов.

Но уже во вторник теплый атмосферный фронт циклона уроженца Казахстана пойдет в наступление. От Омска до Ханты-Мансийска пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности в виде мокрого снега и дождя, юго-западный ветер местами окрепнет в порывах до 16-17 м/с, в среднем течении Оби возможны метели, на юге Тюменской области - гололедные явления, температура днем повысится до оттепели от -1 до +4 градусов.

Во второй половине недели сохранится сырая и ветреная погода, а температура станет еще выше: в Омской области и на юге Тюменской до 6..7 градусов, в Ханты-Мансийском округе 0..+5. / meteonovosti.ru /
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