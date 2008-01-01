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На Южном Урале зафиксирован рекордный мороз



ИА "Метеоновости" / 13:24 Понедельник, 4 ноября



В минувшее воскресенье 3 ноября Урал находился в полосе повышенного давления. При малооблачной погоде среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 4-6 градусов. Но рекордно низкая температура была зафиксирована в Челябинской области - в Магнитогорске. Здесь обновился рекорд 1992 года, новый абсолютный минимум -17.6, что ниже прежнего на 0.9 градуса.



В предстоящие сутки о себе заявят сразу два атмосферных вихря. Один из них атлантический, который перемещается вдоль арктического побережья от Мурманска. На Средний Урал он принесет осадки разной интенсивности и продолжительности, на крайний север Пермского края - сильные, ожидается налипание мокрого снега, гололедные явления, в Свердловской области ветер усилится в порывах 15-18 м/с.



Другой атмосферный вихрь - уроженец Казахстана, все свои усилия направит на омскую область, поэтому на Южном Урале преимущественно без осадков, но в Челябинской области будет ветрено, изморозь и с туманами в ночные и утренние часы. Увеличение облачности будет способствовать ослаблению мороза в Челябинской области ночью до -1..-6, в пониженных местах рельефа -8..-13 градусов. / meteonovosti.ru /



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