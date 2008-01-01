Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
4 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Южном Урале зафиксирован рекордный мороз

ИА "Метеоновости" / 13:24 Понедельник, 4 ноября

  В минувшее воскресенье 3 ноября Урал находился в полосе повышенного давления. При малооблачной погоде среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 4-6 градусов. Но рекордно низкая температура была зафиксирована в Челябинской области - в Магнитогорске. Здесь обновился рекорд 1992 года, новый абсолютный минимум -17.6, что ниже прежнего на 0.9 градуса.

В предстоящие сутки о себе заявят сразу два атмосферных вихря. Один из них атлантический, который перемещается вдоль арктического побережья от Мурманска. На Средний Урал он принесет осадки разной интенсивности и продолжительности, на крайний север Пермского края - сильные, ожидается налипание мокрого снега, гололедные явления, в Свердловской области ветер усилится в порывах 15-18 м/с.

Другой атмосферный вихрь - уроженец Казахстана, все свои усилия направит на омскую область, поэтому на Южном Урале преимущественно без осадков, но в Челябинской области будет ветрено, изморозь и с туманами в ночные и утренние часы. Увеличение облачности будет способствовать ослаблению мороза в Челябинской области ночью до -1..-6, в пониженных местах рельефа -8..-13 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+8
Вт.
5 ноя.
+13
Ср.
6 ноя.
+11
Чт.
7 ноя.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Ниамей		 -29
Усть-Нера

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100