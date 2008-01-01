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На Европейском юге аномальный холод продержался недолго



ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 4 ноября



Накануне южные районы Европейской России находились под присмотром антициклона. При ясной погоде воздух выхолаживался, наиболее интенсивно в Ростовской области и Ставрополье, где среднесуточная температура оказалась ниже многолетних значений на 8-9 градусов. В некоторых населенных пунктах обновились абсолютные минимумы температуры.



В Ремонтном (Ростовская область) столбик термометра опустился до отметки -9.8, предыдущий рекорд для 3 ноября -8.1 градуса наблюдался в 1975 году. В Кисловодске (Ставропольский край) обновился рекорд трехлетней давности: прежний -8.2, новый -9.1 градуса.



В предстоящие сутки теплый атмосферный фронт атлантического циклона, чей центр будет располагаться над западом Европейской России, прикроет небо облаками, в Ростовскую область принесет небольшие и умеренные дожди, а в Ставрополье по-прежнему без осадков. Тем не менее, аномальные холода покинут южные районы Европейской части, температура ночью 2..7, при прояснениях до -3 градусов, в Ставрополье -3..+3. / meteonovosti.ru /



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