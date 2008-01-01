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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:56 Вторник, 5 ноября
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, под влиянием атмосферного фронта. При облачной погоде временами пройдет дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 12..14, по области 9..14 градусов. Ветер южный 5-10, местами порывы 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 733 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.
Погода в столичном регионе начнет меняться. Температура воздуха повысится, как и относительная влажность. Атмосферное давление резко упадет, на 7-8 единиц, и окажется значительно ниже привычных значений. В таких условиях содержание кислорода в воздухе понижается, из-за чего неважно себя могут почувствовать люди с собственным неустойчивым артериальным давлением, хронической сердечной или легочной недостаточностью.
Многие люди, даже здоровые, на резкую смену погоды реагируют негативно. А у метеозависимых могут проявиться такие симптомы, как общая слабость, головные и сердечные боли, скачки артериального давления.
Высокая влажность воздуха может спровоцировать обострение хронических заболеваний органов дыхания, суставов и позвоночника. Порывистый ветер способен ухудшить самочувствие людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами.
Геомагнитный фон 5 ноября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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