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На Европейском севере сыро и ветрено



ИА "Метеоновости" / 09:43 Вторник, 5 ноября



Атлантический циклон, перемещаясь вдоль арктического побережья Европейской России, накануне отметился штормовым ветром в Мурманской и Архангельской областях, в Ненецком автономном округе кружила продолжительная метель при ветре до 24 м/с.



В начале новой недели циклон принес сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя в Архангельскую область; на Мурманскую - обрушился сильный снегопад, поднялась метель при ветре до 22 м/с, на побережье ветер окреп до штормового, 28 м/с. Сильные осадки прошли в НАО, кружила метель при ветре до 18 м/с, на побережье ветер превышал 20 м/с, наблюдался гололед. В Коми циклон отметился сильным ветром, 17-22 м/с.



В первый рабочий день на этой неделе центр циклона переместится к южной оконечности Новой Земли. Его влияние сохранится на крайнем юге Коми, где будет лепить сильный снег, мокрый снег, местами сформируется гололед, налипание мокрого снега, ветер усилится до 12-14 м/с. На крайнем северо-востоке республики снегопады и метели при ветре 16-21 м/с. В НАО снегопады разной интенсивности и продолжительности, метели, местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с.



А вот южные районы Архангельской области и Вологодская область 5 ноября окажутся во власти другого атлантического циклона, чей центр продвигается с запада. На юге Архангельской области снег, местами сильный. Его налипание на провода и ветви деревьев. Вологодская область окажется в эпицентре ненастья. Сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами ожидается очень сильный снег, отложение мокрого снега, гололед, сильные гололедно-изморозевые отложения. Такие погодные условия могут спровоцировать нестандартные ситуации в сфере ЖКХ, транспорта и связи. / meteonovosti.ru /



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