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Новости погоды

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Девятый вал на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 10:33 Вторник, 5 ноября

  Уже с первых чисел ноября восточные районы России облюбовали циклоны. Один за другим они следуют вдоль Амура, щедро поливая дальневосточные земли дождями и засыпая снегом. В понедельник во власти циклонов оказались Хабаровский край, Сахалин, охотское побережье Магаданской области и Камчатка. В этих районах отмечались осадки разной интенсивности и порывистый ветер. Сегодня неблагоприятная погода в этих районах сохранится, но хуже всего придется жителям Камчатки. На этот раз к полуострову приближается тихоокеанский вихрь.

В связи с этим на Камчатке объявлено штормовое предупреждение. В вечерние часы 5 ноября в акваториях Берингова моря и Тихого океана, а также в прибрежной зоне Алеутского муниципального района ожидается шторм. Высота волн может достичь 8-9 метров. Утром 6 ноября шторм распространится на прибрежную зону Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов. Явление сохранится до вечера 6 ноября.

Шторм угрожает судам с низким классом, поэтому при получении предупреждения об опасном волнении моря им рекомендуется укрыться от непогоды в безопасных местах. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, спасатели советуют принять меры повышенной предосторожности.

Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. / meteonovosti.ru /
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