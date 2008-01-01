

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На полюсе холода аномально высокие температуры



ИА "Метеоновости" / 11:03 Вторник, 5 ноября



В восточных районах страны уже с первых чисел ноября установилась не по сезону теплая погода. Несмотря на отрицательные значения абсолютных величин температуры, ее среднесуточное значение на востоке Якутии, по праву считающейся самой холодной частью не только России, но и всего Северного полушария, на 8-10 градусов превышает многолетние показатели.



Так, накануне в Оймяконе, российском полюсе холода, максимальная температура составила -15.8 градусов. И это в то время как средний максимум в ноябре составляет -31 градус. Но температурный рекорд был установлен не на востоке Якутии, а на ее арктическом побережье. В бухте Амбарчик максимальная температура составила +0.9 (предыдущий рекорд, +0.4 градуса, отмечался в 2006 году).



В соседней Магаданской области температурные аномалии еще больше. Среднесуточная температура опережает норму на 12-16 градусов. И здесь также не обошлось без рекордов. Он был установлен в Магадане, максимальная температура 4 ноября составила 5,1 градуса , оставив предыдущий рекорд со значением +3,9 градусов в 2002 году. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



