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Новости погоды

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Тропический шторм "Маха" меняет направление

ИА "Метеоновости" / 11:08 Вторник, 5 ноября

  В Аравийском море продолжает движение тропический циклон "Маха". По сообщению сайта STORMnews.ru, он находится в 650 км к юго-западу от индийского города Порбандар и пока движется в северном направлении со скоростью 12 км/ч. Скорость ветра оценивается в 165-170 км/ч, порывы могут достичь 195 км/ч, информирует Департамент метеорологии Индии (IMD).

По прогнозам, 5 ноября "Маха" изменит направление и вечером 6 ноября обрушится на индийский штат Гуджарат. Уже сейчас на западе страны ожидаются дожди и ветер с порывами до 60 км/ч. По мере приближения тропического циклона к материку погодные условия будут ухудшаться. / meteonovosti.ru /
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