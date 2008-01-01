

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тропический шторм "Маха" меняет направление



ИА "Метеоновости" / 11:08 Вторник, 5 ноября



В Аравийском море продолжает движение тропический циклон "Маха". По сообщению сайта STORMnews.ru, он находится в 650 км к юго-западу от индийского города Порбандар и пока движется в северном направлении со скоростью 12 км/ч. Скорость ветра оценивается в 165-170 км/ч, порывы могут достичь 195 км/ч, информирует Департамент метеорологии Индии (IMD).



По прогнозам, 5 ноября "Маха" изменит направление и вечером 6 ноября обрушится на индийский штат Гуджарат. Уже сейчас на западе страны ожидаются дожди и ветер с порывами до 60 км/ч. По мере приближения тропического циклона к материку погодные условия будут ухудшаться. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



