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Московская погода не спешит распрощаться с теплом



ИА "Метеоновости" / 11:36 Вторник, 5 ноября



сезон в этом году в целом радует москвичей теплой погодой. И хотя зима пыталась в начале ноября установить свои правила, почти сентябрьское тепло вернулось!



Первенец сезона, сентябрь до середины месяца сохранял летнее тепло. Дневные температуры преодолевали двадцатиградусную отметку, а в отдельные дни воздух прогревался до +25 градусов. Похолодало лишь в третьей декаде месяца, но к завершению сентября тепло вернулось на Московскую землю.



Теплую эстафету перехватил и октябрь. В среднем он оказался более, чем на 3 градуса теплее обычного и вошел в число 3 самых теплых октябрей за весь период наблюдений. Не отстает от центрального месяца осени и ноябрь. В прошедшие сутки среднесуточная температура превысила норму на 5 градусов. И резкого поворота в сторону холодов пока не видно.



На текущей неделе теплая погода в Москве и Подмосковье сохранится. Во вторник в теплом секторе циклона температура повысится до рекордных 12..14 градусов. В среду, с приближением очередного циклона, столичный регион останется в телом воздухе, Максимальная температура в дневные часы в Москве 7..9, по области от 4 до 9 градусов. И это несмотря на дождь и порывистый ветер.



Время от времени будут приниматься дожди и в ночь на четверг, а уже днем они пойдут на убыль, они пройдут лишь местами и будут небольшими по интенсивности. Температура воздуха в течение суток мало изменится и составит ночью от 2 до 7 тепла, днем 3..8 градусов.



С пятницы власть над погодой установит антициклон. Его центр будет находиться над северо-восточными районами европейской территории, а Москва и Подмосковье окажутся на его западной периферии, во власти южных ветров. В облаках начнут появляться прояснения, и существенных осадков не ожидается. Температурный фон мало изменится. В ночные часы 1..6 тепла, днем от 3 до 8 градусов.



Средняя температура предстоящих дней почти на 6 градусов превысит норму, погода будет почти на месяц отставать от календаря! / meteonovosti.ru /



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