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Новости погоды
В Москве установлен температурный рекорд
ИА "Метеоновости" / 12:20 Вторник, 5 ноября
Атлантические циклоны, формирующие погоду в текущие дни в центре России, несут не только дожди, но и океанское тепло. Сегодняшний день в столице отметился рекордным теплом в 1922 году, когда максимальная температура составила +10.3 градуса. В 2013 году рекорд был повторен.
А в текущем, 2019 году, температура преодолела и это значение и ровно в полдень повысилась до +10.6 градусов. До конца дня повышение температуры еще возможно, а потому уточненное значение нового суточного рекорда для 5 ноября мы узнаем к вечеру. / meteonovosti.ru /
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