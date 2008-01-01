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Новости погоды

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В Москве установлен температурный рекорд

ИА "Метеоновости" / 12:20 Вторник, 5 ноября

  Атлантические циклоны, формирующие погоду в текущие дни в центре России, несут не только дожди, но и океанское тепло. Сегодняшний день в столице отметился рекордным теплом в 1922 году, когда максимальная температура составила +10.3 градуса. В 2013 году рекорд был повторен.

А в текущем, 2019 году, температура преодолела и это значение и ровно в полдень повысилась до +10.6 градусов. До конца дня повышение температуры еще возможно, а потому уточненное значение нового суточного рекорда для 5 ноября мы узнаем к вечеру. / meteonovosti.ru /
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+12
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+10
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+9
Пт.
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Макаэ		 -33
Шелагонцы

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Амбикапур

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