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Новости погоды

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Рекордные осадки в Центральной России

ИА "Метеоновости" / 12:22 Вторник, 5 ноября

  Как всегда в переходный период свою активность Атлантика проявляет формированием циклонов. Нескончаемой чередой они движутся на территорию России, причем покоряют как северные территории, так и среднюю полосу Европейской России. В понедельник сразу два вихря определяли в этих районах погоду. Один из них штормил в Баренцевом море и стал причиной ветреной погоды в Архангельской области, где порывы ветра достигали 22 м/с, на Новой Земле (Малые Кармакулы) при ветре до 24 м/с отмечалась метель, а также в Мурманской области ветер усиливался до 29 м/с и в Республике в Коми до 21 м/с.

В среднюю полосу заглянул другой циклон. Его центр расположился над областями северо-запада, где прошли сильные дожди (до 44 мм). В Вологодской области местами количество выпавших осадков составило 39 мм, а в самой области был установлен новый суточный рекорд по осадкам. 4 ноября выпало 16 мм (предыдущий рекорд с количеством 11.7 удерживался с 1954 года).

Ненастная зона охватило и большинство центральных областей России. Наибольшее количество осадков пришлось на северо-восток округа. В Костроме был также установлен новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков: выпало 15 мм, оставив рекорд 1952 года с количеством 11.7 мм позади. / meteonovosti.ru /
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